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Илон Маск устроил шоу из открытия завода Tesla в Берлине

Илон Маск устроил шоу из открытия завода Tesla в Берлине

9 октября Tesla провела в немецком городке Грюнхайде фестиваль Giga-Fest, посвященный открытию своего первого европейского завода Giga Berlin-Brandenburg.

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