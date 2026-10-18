В США осознали, что победить Россию через гибридную войну не получится, и стали предлагать токсичную «большую сделку».
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