Москва переживает самое холодное время года

Сибирские морозы подкараулили москвичей: прошедшей ночью температура в Москве опустилась до минус 25,2 градусов, сообщают РИА Новости со ссылкой на Михаила Леуса, ведущего специалиста центра погоды «Фобос».
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