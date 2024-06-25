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США назвали Кению основным союзником вне НАТО

США назвали Кению основным союзником вне НАТО

Американский лидер Джо Байден назвал Кению основным союзником США вне Североатлантического альянса. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на президентский меморандум, адресованный государственному секретарю.

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