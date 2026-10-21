С 26 октября по 7 ноября в Новосибирской области пройдёт всероссийская акция «Монетная неделя». Жители смогут бесплатно обменять накопившуюся мелочь на банкноты, зачислить её на счёт или оплатить услуги ЖКХ.
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