© Anatoly Lomokhov/Global Look PressБывший возлюбленный Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал телеведущую удалить отрывок с его упоминанием из недавнего интервью.
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