© Anatoly Lomokhov/Global Look PressБывший возлюбленный Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) призвал телеведущую удалить отрывок с его упоминанием из недавнего интервью.