Новые 100 рублей поступили в обращение в Приморье: как теперь выглядит "сотка"

В Приморье поступили в обращение новые купюры номиналом 100 рублей. На банкноте, посвящённой Москве и Центральному федеральному округу, изображены Спасская башня и Ржевский мемориал советскому солдату, сообщает ИА PrimaMedia.
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