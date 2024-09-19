У покойного президента Ирана Раиси был замечен пейджер

СХ

Сергей Храмов

В своё время в Сирии был Газманов и его предупредили что бы сдал свой сотовый телефон, но Газманов решил схитрить и при проверке его на сотовый, он был обнаруже и прибит гвоздем в столбу. Так наша контразведки решает охранение высших офицеров. В то же время те генералы которые пренебрелегли безопасностью и работали с раций погибли от минометного огня террористов. РВСН.