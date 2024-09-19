Вертолет Раиси мог быть подорван дистанционно через гаджет, считают теперь ближневосточные издания.СМИ опубликовали фото погибшего президента Ирана, на котором рядом с Раиси лежит неприметный пейджер.
У покойного президента Ирана Раиси был замечен пейджер
Комментарии
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СХ
Сергей Храмов
В своё время в Сирии был Газманов и его предупредили что бы сдал свой сотовый телефон, но Газманов решил схитрить и при проверке его на сотовый, он был обнаруже и прибит гвоздем в столбу. Так наша контразведки решает охранение высших офицеров. В то же время те генералы которые пренебрелегли безопасностью и работали с раций погибли от минометного огня террористов. РВСН.
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