МО: БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, сбросив гранаты

Пресс-служба Министерства Обороны проинформировала о том, что военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» применили боевые беспилотники для того, чтобы разгромить укреплённый район боевиков ВС киевского режима.
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