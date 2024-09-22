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МО: БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, сбросив гранаты

МО: БПЛА «Южной» группировки войск уничтожили укрытие ВСУ, сбросив гранаты

Пресс-служба Министерства Обороны проинформировала о том, что военнослужащие группы Вооружённых сил Российской Федерации «Юг» применили боевые беспилотники для того, чтобы разгромить укреплённый район боевиков ВС киевского режима.

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