РБК: "Яндекс" начал тестировать запрет на подачу такси в места без стоянок

Сервис "Яндекс.Такси" начал тестировать новый алгоритм подачи автомобилей такси в Москве. Пассажирам необходимо будет дойти до места с разрешенной стоянкой для посадки, сообщает издание РБК со ссылкой на несколько источников на рынке такси и подтвердили в компании.