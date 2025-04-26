Клычков высадил дерево в память о погибшем капитане Юминове

В парке Победы высадили деревья в память героев, погибших в Специальной военной операции. Сегодня там собрались глава региона, чиновники, военнослужащие, участники Великой Отечественной войны, локальных войн и конфликтов, а также простые орловцы.
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