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Китай

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В Китае отдельной брошюрой издана речь Си Цзиньпина в честь 70-летия основания ВСНП

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой вышел в свет текст речи председателя КНР Си Цзиньпина, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, прозвучавшей на состоявшемся 14 сентября торжественном собрании по случаю 70-летия основания Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/.

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