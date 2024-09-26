В Китае отдельной брошюрой издана речь Си Цзиньпина в честь 70-летия основания ВСНП

Пекин, 25 сентября /Синьхуа/ -- В Китае отдельной брошюрой вышел в свет текст речи председателя КНР Си Цзиньпина, который также является генеральным секретарем Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателем Центрального военного совета, прозвучавшей на состоявшемся 14 сентября торжественном собрании по случаю 70-летия основания Всекитайского собрания народных представителей /ВСНП/.
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