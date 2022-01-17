В Новороссийске отключили свет на 18 улицах: когда дадут электричество

В Новороссийске свет с 09:00 отключили в поселке Гайдук, на улицах Кирова, Молодежная, Студенческая, Гагарина, Охотничья, Грушовая, Пихтовая, Партизанская, Заводская, Цветная, Грибная, Зеленая, Ореховая, Межевая, Вишневая и в переулке Весенний.