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В Новороссийске отключили свет на 18 улицах: когда дадут электричество

В Новороссийске отключили свет на 18 улицах: когда дадут электричество

В Новороссийске свет с 09:00 отключили в поселке Гайдук, на улицах Кирова, Молодежная, Студенческая, Гагарина, Охотничья, Грушовая, Пихтовая, Партизанская, Заводская, Цветная, Грибная, Зеленая, Ореховая, Межевая, Вишневая и в переулке Весенний.

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