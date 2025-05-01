Карпов: «Химки» могут стать фарм-клубом «Спартака»

Подмосковные «Химки» могут стать фарм-клубом московского «Спартака» со следующего сезона. По информации журналиста Ивана Карпова в Telegram-канале, ЛУКОЙЛ может помочь клубу рассчитаться с долгами в размере 1,2 млрд рублей, пройти лицензирование и сохранить прописку в РПЛ.