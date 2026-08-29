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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Федерер о волнении перед вступлением в Зал славы: «Такое ощущение, будто весь теннисный мир наблюдает за тобой»

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер рассказал, как готовится к введению в Зал теннисной славы.

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