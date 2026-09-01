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За рулем

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Российские марки почти догнали китайские на авторынке

Российские марки почти догнали китайские на авторынке

По итогам 2026 года российские автомобильные марки могут обойти китайские по доле на рынке новых легковых машин в России.

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