Как в СССР клеймили плакатом «опиум для народа»

Искусство коммунистического плаката боролось и с Богом тоже. И отлично получалось! Многие картинки жестче того, что позволяет себе «Шарли Эбдо».
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