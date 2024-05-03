У жены не забалуешь: на какие уловки идет Пригожин, чтобы поесть в тайне от Валерии

Иосиф Пригожин рассказал, что прячет еду от Валерии. Какие продукты в семье продюсера и певицы под строгим запретом? Правда, что Валерия каждое утро заставляет мужа вставать на весы? Как питается сама народная артистка России? И в чем Иосиф завидует Олегу Газманову? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».