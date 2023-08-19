Военное обозрение

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Американский стартап разрабатывает авиадвигатель с магнитной левитацией

Американский стартап разрабатывает авиадвигатель с магнитной левитацией

Американский стартап Maglev Aero из Бостона сообщил, что занимается разработкой электрического двигателя для самолета с использованием магнитной левитации, вдохновившись ее применением на высокоскоростных железных дорогах.

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