Маск назвал Харрис марионеткой в чужих руках, объясняя отсутствие на неё покушений

Поддерживающий Дональда Трампа американский изобретатель, миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с тем, когда на республиканского кандидата было осуществлено уже несколько покушений, а на кандидата от Демпартии – ни одного.
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