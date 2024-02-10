Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Расчет миномета «Нона-М1» уничтожил замаскированные позиции ВСУ

Расчет 120-мм миномета «Нона-М1» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил замаскированные позиции вместе с находившимися там боевиками ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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