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Период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать в 2025 году

Период охлаждения при выдаче потребкредита начнет действовать в 2025 году

Власти уже принципиально договорились о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов, никаких возражений нет, рассказал в интервью «Известиям» глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

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