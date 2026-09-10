В России начали показывать фильм "На краю Оук-стрит" с Хэтэуэй и Макгрегором

Кадр из фильма «На краю Оук-стрит» (2026) © Warner Bros. Pictures/Global Look Press В параллельном прокате можно застать фантастический сурвайвал-триллер «На краю Оук-стрит», поставленный режиссером культового ужастика «Оно следует за тобой» Дэвидом Робертом Митчеллом.
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