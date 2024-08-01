КНДР для России: слухи о ракетном комплексе «Пульсэ-4» в российской армии

Миграционный вопрос для России и Белоруссии Что мешает координации миграционной политики в рамках Союзного государства В России набирают силу споры по миграционному вопросу. Все чаще звучат требования по ужесточению миграционного законодательства и ограничению притока трудовых мигрантов из Средней Азии. Аргументы просты – мигранты размывают традиционный социокультурный ландшафт России, плохо интегрируются, способствуют росту уличной преступности и становятся источником многочисленных бытовых конфликтов. После теракта в «Крокус Сити Холле» особый резонанс получила тема распространения радикальных исламистских течений в среде мигрантов, а также вербовки их украинскими спецслужбами. С другой стороны, противники ограничения трудовой миграции указывают на то, что это может привести к оголению трудового рынка и нехватке рабочих рук в тех сферах, где в основном заняты мигранты. Кроме того, высказываются опасения, что ужесточение миграционного режима может привести к осложнениям в отношениях с азиатскими союзниками по ЕАЭС и ОДКБ. В настоящее время миграционная повестка остается сугубо внутрироссийской. Москва не обсуждает эту тему ни с государствами Средней Азии – основными поставщиками трудовых мигрантов, ни с еще одним своим ближайшим союзником – Белоруссией. Соответственно, тема трудовой миграции отсутствует в повестке Союзного государства России и Белоруссии. Тем не менее она так или иначе оказывает влияние на российско-белорусские отношения, учитывая открытость белорусско-российской границы, а также равные права граждан, предполагающие в том числе свободное трудоустройство на территории государств-союзников. Кроме того, в Белоруссии не могут не замечать дискуссию, развернувшуюся в России по миграционному вопросу, что может влиять на отношение белорусских граждан к интеграционным процессам в рамках Союзного государства.

Юрий Ильинов

Миграционные и демографические процессы, происходившие в России и Белоруссии за прошедшие 30 лет после распада СССР, во многом отличались. Общим является тренд на депопуляцию и превышение смертности над рождаемостью. Однако темпы этих процессов в России и Белоруссии разные. Так, Белоруссия, где население сокращается с 1994 года, успела потерять за это время 10% населения (его численность снизалась с 10,2 до 9,2 млн человек). В России темпы снижения намного ниже. С 1993 по 2014 г. население России снизилось со 148 до 144 млн человек. В абсолютных цифрах это немало, но в относительных – речь о сокращении всего на 2%. После 2014 и 2022 гг. население России выросло за счет присоединения новых территорий, но общий тренд на депопуляцию сохраняется. В чем причина такого различия между союзными странами? Дело в том, что депопуляция не только в Белоруссии, но и в других западных республиках бывшего СССР подстегивалась как высокой смертностью, так и эмиграцией. Коллапс экономики в 1990-е гг. привел к резкому сжатию трудового рынка новых независимых государств и оттоку населения, которое стало уезжать на заработки либо в ЕС, либо в Россию. Естественно, значительная часть уехавших на родину больше не вернулась. В России ситуация была иной за счет гораздо большей ёмкости трудового рынка. Россияне гораздо в меньшей степени оказались склонны к отъезду из страны, предпочитая ей внутренние миграции, в основном в Москву и Петербург. Более того, российская экономика оказалась в состоянии принимать трудовых мигрантов из других республик бывшего СССР. Следует отметить, что демографические потери Белоруссии также не столь велики в сравнении с другими ее соседями. Так, государства Прибалтики потеряли за это время от 25 до 30% своего населения. Аналогичные показатели и у Молдавии. Демографические потери Украины сегодня и вовсе не поддаются учету, но очевидно, что они катастрофические. На этом фоне белорусская депопуляция в 10% смотрится весьма скромно. Во многом это связано с разумной экономической политикой белорусских властей, которые сделали ставку на сохранение промышленных производств, что позволило удержать рабочие места и затормозить отток населения. Кроме того, развивались новые отрасли – логистика, сфера услуг, IT-сектор. По данным белорусской статистики, в стране большую часть постсоветского периода наблюдалось положительное миграционное сальдо, т. е. количество прибывших в Белоруссию превышало число выехавших. В основном на ПМЖ в Белоруссию перебирались граждане России, Украины и Казахстана. Однако это расходится с данными российских и европейских миграционных служб, которые фиксируют значительно более высокие показатели эмиграции из Белоруссии. Особенно ускорились эти процессы в 2020-22 гг., после неудачной попытки политического переворота в Белоруссии и начала специальной военной операции на Украине. Наблюдавшиеся в этот период волны эмиграции носили как политический, так и экономический характер, связанный с перебазированием из Белоруссии многих иностранных компаний, в первую очередь из IT-сектора. На сегодняшний день белорусская эмиграция в Польше составляет около 200 тысяч человек, в Литве – 60 тысяч. В России по состоянию на 2022 год работало порядка 430 тысяч граждан Белоруссии. Таким образом, она остается наиболее популярным направлением белорусской трудовой эмиграции. Этому способствует отсутствие культурно-языкового барьера и облегченные условия трудоустройства.