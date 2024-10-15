Саудовская Аравия и Египет договорились об углублении экономических связей

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об углублении экономического сотрудничество и призвали к прекращению огня в Газе и Ливане, 15 октября на переговорах в Каире, сообщает издание AlArabiya.
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