Саудовская Аравия и Египет договорились об углублении экономических связей

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились об углублении экономического сотрудничество и призвали к прекращению огня в Газе и Ливане, 15 октября на переговорах в Каире, сообщает издание AlArabiya.