Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Как российские сайты реагируют на запрет VPN-сервисов

Как российские сайты реагируют на запрет VPN-сервисов

Согласно газете «Коммерсант», некоторые российские сайты стали убирать сведения о VPN-сервисах. Так, технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory изъяли из публичного доступа информацию о VPN и инструкции по настройке сети.

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