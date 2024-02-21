Как российские сайты реагируют на запрет VPN-сервисов

Согласно газете «Коммерсант», некоторые российские сайты стали убирать сведения о VPN-сервисах. Так, технический форум 4PDA и корпоративное медиа Skillfactory изъяли из публичного доступа информацию о VPN и инструкции по настройке сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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