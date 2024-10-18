О военном присутствии Британии на Украине

Недавно газета The Times сообщила со ссылкой на неназванные источники в британском руководстве, что Лондон планирует отправить своих военных инструкторов на Западную Украину для обучения военнослужащих ВСУ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии