Юлия Мендель обвинила Зеленского в постоянной смене позиций

Экс-пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью обвинила президента в непоследовательности и возможности импичмента в условиях военного положения на Украине, которое продолжается с 24 февраля 2022 года, подчеркнув его легитимностные проблемы.
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