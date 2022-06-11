Военный эксперт озвучил “гонорары” иностранных наёмников, воюющих на Украине

Об условиях, на которых “солдаты удачи” со всего мира рвутся в горячие точки, а также о нюансах их вознаграждения за участие в боевых действиях непосредственно на Украине, в интервью Московскому комсомольцу рассказал военный эксперт Евгений Линин.