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Военный эксперт озвучил “гонорары” иностранных наёмников, воюющих на Украине

Военный эксперт озвучил “гонорары” иностранных наёмников, воюющих на Украине

Об условиях, на которых “солдаты удачи” со всего мира рвутся в горячие точки, а также о нюансах их вознаграждения за участие в боевых действиях непосредственно на Украине, в интервью Московскому комсомольцу рассказал военный эксперт Евгений Линин.

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