«Укроборонпром» в надежных руках. Главой назначен экс-командующий Силами логистики ВСУ Олег Гуляк

Наблюдательный совет «Укроборонпрома» выбрал нового генерального директора концерна. Им стал Олег Гуляк — бывший командующий Силами логистики ВСУ, которого в начале сентября назначили временным исполняющим обязанности главы концерна.
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