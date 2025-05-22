Велемудр. Мир т...
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Велемудр. Мир тесен.

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ПОЯСА

ПОЯСА

пояс-длинный Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной.

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Комментарии
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Александр Николаевич
Пояс это прежде всего оберег
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15 час.
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