пояс-длинный Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной.
ПОЯСА
Комментарии
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Александр Николаевич
Пояс это прежде всего оберег
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15 час.
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пояс-длинный Еще в начале 20 столетия пояс был неотъемлемой частью славянской одежды: повседневной, праздничной, ритуальной.
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