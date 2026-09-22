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Царьград

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Курганская мэрия начала подачу тепла в школы и больницы города

Курганская мэрия начала подачу тепла в школы и больницы города

В Кургане стартовал отопительный сезон. С 22 сентября тепло начали получать 32 детских сада, 16 школ, 14 учреждений дополнительного образования и 32 больницы в районе Рябково, Восточный, Заозерный и Энергетики.

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