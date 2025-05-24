Впервые на территории главной мусульманской святыни Крыма - празднование Къурбан Байрама. Соборная мечеть откроет двери всем, кто стремится разделить атмосферу с верующими в один из главных исламских праздников.
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