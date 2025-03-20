🔥 В Ялте горит нежилое здание Пожар произошел на улице Московская. На месте работают два отделения пожарных.
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🔥 В Ялте горит нежилое здание Пожар произошел на улице Московская. На месте работают два отделения пожарных.