В центре Донецка погиб Геннадий Дубовой

56-летнего бойца с позывным "Корреспондент", военкора (хотя сам он не любил, когда его называли военкором) Геннадия Дубового насмерть сбил автомобиль - чёрный внедорожник без номеров - на пересечении бульвара Шевченко и улицы Артёма.
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