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Командующий флотом хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде

Командующий флотом хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде Мансур ас-Саади. Обложка © Х / Isaac Командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади был ранен в результате удара американских сил по провинции Ходейда в Йемене.

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