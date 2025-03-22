Командующий флотом хуситов Мансур ас-Саади был ранен при ударе США по Ходейде Мансур ас-Саади. Обложка © Х / Isaac Командующий военно-морскими силами хуситов Мансур ас-Саади был ранен в результате удара американских сил по провинции Ходейда в Йемене.
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