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Царьград

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Юрий Коков назвал стоимость конфликтов НАТО в триллионы долларов

Юрий Коков назвал стоимость конфликтов НАТО в триллионы долларов

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков заявил, что НАТО за последние 25 лет инициировала свыше 30 военно-террористических конфликтов, затраты на которые оцениваются в триллионах долларов.

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