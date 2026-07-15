Юрий Коков назвал стоимость конфликтов НАТО в триллионы долларов

Заместитель секретаря Совета Безопасности России Юрий Коков заявил, что НАТО за последние 25 лет инициировала свыше 30 военно-террористических конфликтов, затраты на которые оцениваются в триллионах долларов.
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