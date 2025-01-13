Взрывом накрыло военный аэродром, прилеты «Гераней» в Киевской области и Полтаве, удары по Украине на сегодня, 13 января Юлия СоколоваС первых чисел нового года ударные беспилотники изменили тактику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Волна взрывов от Днепра до Сум, «Герани» выбивают объекты врага, удары по Украине на сегодня, 7 января
- Мощные взрывы гремят в Киеве, более ста «Гераней» выбивают объекты врага, точечные ракетные удары по Украине на сегодня, 10 января
- Новое оружие России остановило ВСУ под Курском: Карта специальной военной операции на Украине на 9 января 2025 года и анализ событий в мире
Свежие комментарии