Водителя-участника ДТП с тремя погибшими подростками в Крыму задержали По уголовному делу о ДТП в районе посёлка Комсомольский задержан подозреваемый – 28-летний водитель «Шкоды», сообщили в СК по Крыму и Севастополю.
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