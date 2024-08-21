Обширная геймплейная демонстрация Sid Meier's Civilization 7 дает представление о новы...

Обширная геймплейная демонстрация Sid Meier's Civilization 7 дает представление о новых возможностяхFiraxis Games представила долгожданную игру Civilization VII, которая обещает стать одним из самых масштабных и проработанных глобальных стратегий.
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