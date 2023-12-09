Назван идеальный возраст для первых родов

Врач Ольга Палкина рассказала, что сейчас все больше женщин планируют стать матерями после 35-40 лет, но с точки зрения здоровье это не очень хорошо Идеальный возраст для первых родов — от 18 до 30 лет, рассказала "Ленте.
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