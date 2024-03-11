От Северных до Центрального: Ирек Файзуллин и Игорь Бабушкин проинспектировали значимые стройобъекты Астраханской области

В понедельник с рабочим визитом Астраханскую область посетил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, Вместе с губернатором Игорем Бабушкиным они проинспектировали ряд значимых строительных объектов региона.
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