В России прокомментировали самый крупный пакет санкций за четыре года

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова прокомментировала 21-й пакет санкций Европейского союза (ЕС) против России, который был назван самым крупным за четыре года.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии