SHOT: в реке Моча нашли беспилотник "Бобер"

Как "Бобер" попал в Мочу, будут выяснять следственные органы.Украинский "Бобер" упал в Мочу. Как сообщает телеграм-канал SHOT, утром 30 августа в реке Моча (ударение на первый слог) в Новой Москве нашли обломки украинского беспилотника.