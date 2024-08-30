SHOT: в реке Моча нашли беспилотник "Бобер"

Как "Бобер" попал в Мочу, будут выяснять следственные органы.Украинский "Бобер" упал в Мочу. Как сообщает телеграм-канал SHOT, утром 30 августа в реке Моча (ударение на первый слог) в Новой Москве нашли обломки украинского беспилотника.
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