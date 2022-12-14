Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

90 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Aнатолий Райков
    А разве я где то о ней что то ей плохого пожелал?Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    Пола-то она женского, а ориентации мужской. Но зато  патриотической ориентации правильной. Критикует свою страну.  Ра...Энтони Дэвис: «Бр...
  • Татьяна Бутова
    И хорош бы м....ка этого подержать хоть сутки как БутаЭнтони Дэвис: «Бр...

Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Виннипегом». До этого было 0+1 в 16 играх за «Вегас»

Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Виннипегом». До этого было 0+1 в 16 играх за «Вегас»

Даниил Мироманов забил 1-й гол в НХЛ, набрав 1+2 в матче с «Виннипегом». Защитник «Вегаса» помог своей команде одержать победу над «Джетс» (6:5) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх