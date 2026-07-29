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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кейтлин Кларк (32 очка) и Келси Митчелл (28) принесли «Индиане» победу над «Сиэтлом»

« Индиана » одержала 4-ю победу подряд во встрече с « Сиэтлом » – 105:95. Большая часть очков команды оказалась на счету защитников Кейтлин Кларк и Келси Митчелл.

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