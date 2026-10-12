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Царьград

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На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сгорел грузовик

На трассе М-7 «Волга» во Владимирской области сгорел грузовик

На 203-м километре трассы М-7 «Волга» в Судогодском округе 11 октября загорелся грузовик, пламя охватило 50 квадратных метров, но обошлось без пострадавших.

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