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Кайри Ирвинг: «Новый Орлеан» будет охотиться за чемпионским трофеем»

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг отдал должное «Новому Орлеану» после первого матча нового сезона НБА.

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