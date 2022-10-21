Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. В топ-11 сейчас 4 россиянина

Панарин лидирует в гонке бомбардиров НХЛ с 11 очками в 5 матчах, у Макдэвида – 10 в 4. Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин набрал 11 (3+8) баллов в 5 матчах и возглавляет текущую гонку бомбардиров.