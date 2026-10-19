Украина за девять месяцев 2026 года получила от США финансовую помощь в размере $482 млн — в 50 раз меньше, чем в 2023 году.
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